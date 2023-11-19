استشهاد عصام الفايد في مخيم جنين، وعمر اللحام بمخيم الدهيشة، والاسير ثائر ابو عصب في سجن النقب.. اليوم الاحد
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العدوان على غزة يُخفّض أعداد عابري جسر الملك حسين
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