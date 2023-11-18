كتائب القسام: فقدنا الاتصال بمكلفين بحماية أسرى إسرائيليين

أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، اليوم السبت، فقدان الاتصال بمجموعة مكلفة بحماية أسرى إسرائيليين، مبينة أن مصير الأسرى والآسرين مجهول.

وقالت “الكتائب” عبر منصة تلغرام: “فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو ومصير الأسرى والآسرين ما يزال مجهولا”.

وعن الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع، قالت الكتائب: “تمكن مقاتلو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين، وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة”.

وأضافت: “منذ صباح اليوم (السبت)، تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة لجنود الاحتلال قتلى وجرحى، بعد استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 17 آلية صهيونية كليا أو جزئيا، في كافة محاور التوغل في قطاع غزة”.