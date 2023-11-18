فيديو لسقوط جنود العدو بقذائف ورصاص كتائب القسام/ شاهدوا

نشرت كتائب القسام، مساء امس الجمعة، فيديو يظهر مشاهد من استهداف مقاتليها لقوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وعرضت الكتائب مشاهد من استهداف مقاتليها للقوات المتوغلة، تضمّن استهداف قوات للجيش الإسرائيلي متحصنة في بيوت، وقوات متحصنة في مدرسة تابعة لوكالة الأونروا، وقنص عدد من الجنود.

وأظهرت المشاهد سقوط الجنود بشكل مباشر على الأرض نتيجة الاستهداف من عناصر المقاومة.

والخميس، أعلنت كتائب القسام تمكن مقاتليها من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وتدمير 21 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل بقطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وفيما تعلن “القسام” بشكل شبه يومي، إسقاط عشرات الآليات الإسرائيلية في كمائن لمقاوميها، لا يعلن الاحتلال عن حقيقة خسائره، حيث اعترف حتى الآن بمقتل 53 جندياً وضابطاً منذ بدء عدوانه البري على قطاع غزة.

ومنذ 42 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال، و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الأربعاء.

📹 متابعة صفا| القسام تنشر مشاهد قوية لاستهداف مقاتليها القوات المتوغلة في بيت حانون شمال القطاع pic.twitter.com/ETJWOfZSdB — وكالة صفا (@SafaPs) November 17, 2023