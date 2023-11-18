في "جريمة حرب وابادة كبرى".. العدو يخلي، اليوم السبت، مجمع الشفاء في غزة من مئات المرضى والأطقم الطبية
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فيديو لسقوط جنود العدو بقذائف ورصاص كتائب القسام/ شاهدوا
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