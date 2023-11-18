سرايا القدس: دمرنا دبابتين وجرافة، واستهدافنا 7 آليات للعدو بغزة



غزة – أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت ، تدمير دبابتين وجرافة إسرائيلية واستهداف 7 آليات عسكرية في قطاع غزة.

وقالت السرايا، في بيانات عبر منصة تليغرام، إن “سرايا القدس قصفت تجمعات العدو في أحراش مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة، بوابل من قذائف الهاون”.

وأضافت أنها “استهدفت في عمليات منفصلة 7 آليات عسكرية للعدو في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة”.

وتابعت: “خلال اشتباكات الليلة تمكن مجاهدونا من تدمير دبابتين وجرافة صهيونية بقذائف التاندوم و الـ(RPG) في بيت حانون وغرب بيت لاهيا (شمال)”.