تحت عنوان "أمريكا رأس الإرهاب".. مسيرات حاشدة في عمّان وباقي المحافظات، انتصاراً للمقاومة ورفضاً للعدوان على غزة
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جرينتش+2 08:47
مشاهد مُذهلة لعناصر من كتائب القسام يستهدفون جنوداً إسرائيليين في بيت حانون ويقضون عليهم/ شاهدوا البطولة
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