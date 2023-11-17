مشاهد مُذهلة لعناصر من كتائب القسام يستهدفون جنوداً إسرائيليين في بيت حانون ويقضون عليهم/ شاهدوا البطولة

غزة – عرضت كتائب القسام، اليوم الجمعة، مشاهد من استهداف قوات الاحتلال، في بيت حانون، شمال قطاع غزة خلال معارك الأيام الاخيرة.

وظهر في المقطع الذي نشرته الكتائب، عبر حسابها الرسمي، استهداف قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل منزل عن طريق قذيفة “الياسين” المضادة للتحصينات، حسب وصفها.

وعقب استهداف القوة، كما عرضت الكتائب، أطلق المقاتلون صليات كثيفة من الرصاص نحوها.

كما أطلق المقاتلون خلال المشاهد قذيفة “ياسين” أيضاً تجاه جنود من جيش الاحتلال احتلوا مدرسة في البلدة.

وصوَرت الكتائب مشهد استهداف القوة من عدة مواقع ورغم وجود دبابة “الميركافا” في الخلف لتأمينها إلا أن المقاتل نجح في قصف الجنود.

وفي مشهد آخر، عرضت الكتائب مشاهد قنص أربعة من جنود الاحتلال وسحب المصابين وترك جندي قتيل في المكان.

الله أكبر ولله الحمد .. قتل عدد من الجنود! مشاهد من استهداف مجاهدي القسام القوات المتوغلة في بيت حانون شمال القطاع.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/b1EMMeplgu — محمد المدهون (@mohamed_mdn) November 17, 2023