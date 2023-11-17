بينيت يهاجم قرار الأردن بعدم توقيع اتفاقية “الكهرباء مقابل الماء”

هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، إعلان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إلغاء بلاده التوقيع على اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال، وذلك على ضوء تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة.

وقال بينيت تعليقا على إعلان ايمن الصفدي: “إذا كان قادة الأردن يريدون أن يعطش شعبهم، فهذا حقهم”.

وأضاف، عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن دولة الاحتلال “لديها ما يكفي من مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء”، زاعما أن “الأردن لا يملك ما يكفي من المياه لشعبه”.

وادعى بينيت، أن الاحتلال بادر “كجيران طيبين، إلى تحلية مياه البحر، وتدفق المياه المحلاة إلى نهر الأردن، للسماح للأردن بضخ المزيد من المياه وري سكانه”

وتابع: “فعلنا ذلك لمساعدة جيراننا المتعطشين للمياه”.

وكان الوزير الصفدي فد أعلن مساء الخميس عدم التوقيع على اتفاقية “الكهرباء مقابل الماء” مع دولة الاحتلال، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يجلس وزير أردني إلى جانب وزير الاحتلال الإسرائيلي لتوقيع اتفاقية، بينما يقتل الاحتلال أبناء قطاع غزة.

وشدد الصفدي على أن الاحتلال يدفع المنطقة برمتها إلى الجحيم، ولا يمكن أن تستمر هذه الحرب.