أبو عبيدة: قتلنا 9 جنود للعدو وأعطبنا 62 آلية خلال الـ 4 أيام الأخيرة

غزة – أكد الناطق باسم كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، أبو عبيدة، “مقتل 9 من جنود الاحتلال وتدمير عربتين عسكريتين وشقة تحصن فيها جنود العدو”.

وأضاف، في كلمة له، مساء اليوم الجمعة، أن “مجاهدينا تمكنوا أمس الخميس، من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون، شمالي القطاع، والإجهاز على كل جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون في البناية”.

وأكّد أن “مجاهدي الكتائب في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع، بعد أن تمكنوا خلال الأيام الأربعة الأخيرة من إعطاب 62 آلية تابعة للاحتلال، وأجبروا جنود الاحتلال على التراجع في عديد المحاور”.

ونوّه إلى أن “القسام”، أعدّت “نفسها لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره، ونقول لجمهور العدو إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلا”.

وأشار إلى أن “ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية، وإن دخول قوات العدو إلى مجمع الشفاء الطبي فضيحة للمنظومة الدولية، خاصة وأن الاحتلال يواصل انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين.