أبو عبيدة: قتلنا 9 جنود للعدو وأعطبنا 62 آلية خلال الـ 4 أيام الأخيرة

تحت عنوان "أمريكا رأس الإرهاب".. مسيرات حاشدة في عمّان وباقي المحافظات، انتصاراً للمقاومة ورفضاً للعدوان على غزة
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جرينتش+2 11:46
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