مقتل ضابطين صهيونيين بمعارك غزة، وارتفاع عدد القتلى الى 51

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين في غزة، وفق قناة 14 العبرية.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال خلال العملية البرية على القطاع إلى 51 قتيلا، فيما بلغ إجمالي القتلى منذ 7 تشرين الأول إلى 370 قتيلا.

وفي التفاصيل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة امس الأربعاء، عن مقتل ضابطين وإصابة أربعة بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بمدينة غزة.

وذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، أن القتلى هم: النقيب في الاحتياط عومري يوسيف دافيد (27 عاما) من مدينة كرمئيل، وهو نائب قائد فصيل في الكتيبة 9217 التابعة للواء 12 المدرع، والنقيب يديديا اوشر ليف (26 عاما) من تال منشيه، والذي يشغل منصب نائب قائد فصيل في كتيبة شكيد التابعة للواء جفعاتي.

وبالاضافة إلى ذلك، أصيب ضابط من الكتيبة 82 التابعة للواء المدرع 7 بجراح خطيرة، وجندي من كتيبة شكيد بجراح خطيرة شمالي القطاع، كما أصيب جندي من لواء الناحال بجراح خطيرة، بالاضافة لقائد مدرسة الهندسة العسكرية الذي أصيب بجراح خطيرة وجرى نقلهم للمستشفى.