تفاقم الانقسام الصهيوني.. لبيد رئيس المعارضة يدعو الى عزل نتنياهو، وابعاده عن المشهد، وتشكيل حكومة وحدة قومية
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جرينتش+2 11:18
مقتل ضابطين صهيونيين بمعارك غزة، وارتفاع عدد القتلى الى 51
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