حزب الوفاق العراقي يجدد موقفه بتاجيل انتخابات مجالس المحافظات

جاءنا من حزب الوفاق الوطني العراقي، اليوم الخميس، البيان التالي..

**يقف حزب الوفاق الوطني العراقي في مقدمة المدافعين عن حق الشعب في الحياة الحرة الكريمة من خلال التمسك ببناء دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون للتعبير عن إرادة الشعب في محاربة الفساد، ومن هنا يؤكد حزب الوفاق وزعيمه الدكتور اياد علاوي على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وسد باب من أبواب الفساد والمناورات المشبوهة، حيث تعد هذه المجالس هي حلقة زائدة في تركيبة الدولة،

لقد أوضحت قيادة الحزب، في اجتماعها امس الاربعاء، التمسك بقرار مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات والتي هي في شكلها وإطارها الخارجي تجربة ديمقراطية عصامية، لكنها في الحقيقة ومن خلال التجارب السابقة رسخت قيم الفساد بالشكل الذي جعل الفرد يعيش مرارة المرحلة ومتغيراتها إذ وصل الأمر بها إلى بيع المناصب وتقسيمها وإعاقة المشاريع لمطامع سياسية،

وفي ختام الاجتماع اكدت قيادات الحزب على الاستمرار بمسؤوليتها التاريخية في دعم المؤسسة القضائية وحياديتها، لأنها تعتبر المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي أوجبت على كافة السلطات والقادة وجميع شرائح المجتمع العراقي إن يدعموا استقلال القضاء، وان يمنحوه الدعامة الاجتماعية التي تزيده قوة وقدرة على مواجهة التحديات في هذه المرحلة العصيبة.