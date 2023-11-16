توقيف موظف بالضمان ووافد مصري بتهمة التلاعب بتعويضات العمال

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف شخصين لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق على خلفية قضية تعويض الدفعة الواحدة الخاصة بالعمالة الوافدة؛ أحدهما موظف في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والثاني من العمالة المصرية، وأسند إليهما جريمة التزوير الجنائي واستثمار الوظيفة وجريمة الرشوة.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، إن هذه القضية أُحيلت في وقت سابق إلى النيابة العامة، وأن الجرائم التي ارتكبت فيها وقعت بين شهر تشرين الثاني من عام 2021 لغاية شهر أيار من العام الحالي، حيث كان الوافد المصري يقدم كشوفات للعمال الوافدين ذوي مستحقات الدفعة الواحدة لموظف الضمان الاجتماعي بشكل غير أصولي لصرفها، ما ترتب على ذلك ضياع مبلغ مالي قيمته 405 آلاف دينار لما مجموعه 3252 معاملة.

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