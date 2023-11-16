القبض على مضرم النار بمدرسة ودار عبادة في الزرقاء

الزرقاء – ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أضرم النار في مدخل مدرسة ودار عبادة في الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في مديرية شرطة الزرقاء تعاملوا مع حريقين بمدخل مدرسة ودار عبادة في محافظة الزرقاء، بعد بلاغات وردت بذلك دون وقوع إصابات تذكر، واقتصرت الأضرار على مادية بسيطة.

وأكد الناطق الإعلامي أن التحقيقات أفضت إلى تحديد مضرم النار، وألقي القبض عليه، وتبين أنه يعاني وتظهر عليه علامات المرض النفسي، وجرى تحويله إلى المركز الوطني للطب النفسي لتقييم حالته النفسية، وإحالته والتقارير الطبية بعد ذلك إلى القضاء.

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