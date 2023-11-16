"القسام" يدمّر 21 آلية، اليوم الخميس، ويستهدف منزلاً تحصن به جنود العدو، ويُبيدهم في اشتباكات من مسافة صفر/ فيديو
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السجن 30 عاما لصاحب سوابق اعتدى على 3 نساء ببشاعة
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