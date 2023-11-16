تفاقم الانقسام الصهيوني.. لبيد رئيس المعارضة يدعو الى عزل نتنياهو، وابعاده عن المشهد، وتشكيل حكومة وحدة قومية
أهم العناوين
جرينتش+2 11:17
أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم الخميس وغدا وبعده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني