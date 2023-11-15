بضوء أخضر أميركي.. قوات العدو تقتحم، فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بعد حصاره وقصفه المتكرر
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محكمة جنايات المفرق تجمع عقوبات صاحب سوابق لمدة 18 عامًا
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