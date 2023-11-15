سلطات السعودية تعتقل معتمرًا دعا لغزة، وآخر ارتدى الكوفية/ فيديو

مكة – تداول عدد من الناشطين نبأ اعتقال السلطات السعودية في مكة المكرمة شخص أبدى دعمه لفلسطين، من خلال ارتداء كوفية أو الدعاء لقطاع غزة، داخل الحرم المكي وخارجه.

وقال الناشط البريطاني/ الفلسطيني الاصل، إصلاح عبدالرحمن إن السلطات السعودية احتجزته لمدة ساعةٍ ونصف في مدينة مكة المكرمة، وتبيّن، وفق قوله، “أن السبب هو أنني كنت أرتدي كوفية فلسطينية وفي يدي خرز فلسطيني ملون”

وأضاف، في منشور عبر حسابه على انستغرام: “كنت خائفًا في البداية، ثم بقيت هادئًا وشاهدتهم يتحدثون عني، ويضحكون في وجهي، ويسيؤون استخدام سلطتهم، وفي النهاية صادروها مني وأطلقوا سراحي”

وتابع عبد الرحمن إنه شعر بالحزن الشديد، ليس لأن الكوفية والخرز هدية من عمته من القدس، ولكن لأنه حدث في بلدٍ مسلمٍ، ما يعطي انطباعًا خاطئًا عن مكة، وأن هذا دليل على أن الفلسطينيين ليس لديهم صوت.

وقال الناشط البريطاني: “لقد أعطتني هذه التجربة لمحة بسيطة عما قد يشعر به الفلسطينيون المجردون من حقوقهم لمجرد وجودهم، لكن ما حدث معي سيكون بمثابة تذكير لتشجيعي وتشجيعكم جميعًا على مواصلة رفع مستوى الوعي، لمواجهة إسكات أصوات الفلسطينيين ورموز الأمل والمقاومة مثل هذه الكوفية حتى في الأماكن التي لا تتوقعها.”

https://www.instagram.com/p/CzEYFXuNFiz/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

من جهة أخرى، ظهر مقطع فيديو لشيخ تركي اسمه، مصطفى إيفيه، يقول فيه إنهم معتقلون في مكة بسبب حديثهم عن غزة وفلسطين.

https://t.me/noonpost/10092