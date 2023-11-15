جيش العدو يعترف، اليوم الاربعاء، بمقتل ضابطين برتبة نقيب وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة شمالي غزة، وحصيلة القتلى 49

سبوتنيك عربي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين برتبة نقيب، وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطيرة، خلال المعارك في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، مما يرفع حصيلة القتلى في الهجوم البري ضد “حماس” إلى 49 عسكريا إسرائيليا.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فالضابطان هما نائب قائد فرقة النقب “9217”، ونائب قائد فرقة “جيفاتي”.

وأضاف البيان: “أصيب ضابط قتال من اللواء “82”، الفرقة 7 وجندي من لواء شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة”.

كما أُصيب جندي من الفوج “932” في لواء “ناحال” وقائد في مدرسة الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع عدد القتلى العسكريين بذلك إلى 49 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة منذ الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت و368 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا و59 شرطيًا إسرائيليًا بالإضافة إلى 10 من جهاز الشاباك قتلوا منذ السابع من أكتوبر.

وقد مرّ أكثر من شهر على بدء عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية “السيوف الحديدية”، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.