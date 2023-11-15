انهيار مصداقية نتنياهو.. 4% من الصهاينة فقط يثقون بحديثه عن حرب غزة

أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي انهيار مصداقية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوياتها، إذ يثق به 4% فقط من اليهود الإسرائيليين كمصدر موثوق للمعلومات بشأن الحرب الراهنة بين جيش الاحتلال وحركة “حماس”.

هذا الاستطلاع أجرته جامعة بار إيلان، بالتعاون مع شركة المسح “iPanel”، وشمل عينة من 505 يهود إسرائيليين، وذلك بعد شهر من الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب موقع “المونيتور” الأمريكي.

وركز الاستطلاع على أنماط استهلاك اليهود الإسرائيليين للمعلومات خلال الحرب ومصادر المعلومات التي يثقون بها. ووفقا لمكتب الإحصاء الإسرائيلي (حكومي)، فإن 27% من الإسرائيليين هم من غير اليهود.

وأظهرت النتائج أن نتنياهو يعتبر مصدرا موثوقا للمعلومات بنسبة 4%، وهؤلاء اليهود موزعون على معسكرات سياسية، وبينهم 6.63% فقط ينتمون إلى المعسكر اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو.

وبشكل عام، أظهر الاستطلاع ارتفاعا كبيرا في استهلاك المعلومات والأخبار خلال الحرب، إذ قال أكثر من 60% إنهم يقرؤون أو يشاهدون الأخبار أكثر من ثلاث ساعات يوميا.

فيما قال 38.6% إنهم يقرؤون أو يشاهدون الأخبار على مدار أربع ساعات يوميا، بينما قبل الحرب، كان متوسط استهلاك اليهود الإسرائيليين للأخبار أقل من ساعة واحدة يوميا.