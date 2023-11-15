العدو يعزل الأسير الأردني عمار مرضي ويثير المخاوف على حياته

رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير الأردني عمار مرضي (43 عامًا) إنفراديًا، منذ الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد نقل العشرات من الأسرى من سجن (عوفر) مؤخرًا إلى عدة سجون أخرى، والتي رافقها عمليات تنكيل وتعذيب بحقّهم، من بينهم أسرى مرضى، وكبار في السّن، حيث استهدفت خلال عمليات النقل قيادات الحركة الأسيرة، ومن بينهم الأسرى القدامى، والمحكومين بالمؤبدات.

وتابعت الهيئة والنادي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنّه وبعد محاولات لمعرفة أماكن نقل عدد منهم، تبين أنّ إدارة السّجون نقلت مجموعة من الأسرى إلى سجن (ريمون)، فيما تبين أنها نقلت الأسير مرضي إلى عزل سجن (سلمون)، علمًا أن الأسير مرضي معتقل منذ عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد و20 عامًا، وهو واحد من بين 20 أسيرًا أردنيًا في سجون الاحتلال.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، إن مخاوف كبيرة تتصاعد على مصير الأسير مرضي، خاصة بعد محاولات جرت من قبل عدة محامين من أجل زيارته، وكانت آخر محاولة صباح اليوم، حيث ردت إدارة السجون أنّ هناك أوامر بمنعه من الزيارة، ورفضت الكشف عن مصيره.