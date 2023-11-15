المقاومة بغزة تدمر عدة دبابات للعدو، وتسقط طائرة مسيّرة، وتطلق الصواريخ على مستوطناته وحشوده العسكرية/ فيديو
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جرينتش+2 07:17
أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية ملعونة ترتكب جرائم حرب، ونتنياهو راحل قريباً.. بينما حماس حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون
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