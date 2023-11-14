مجزرة بالضفة.. استشهاد 8 شبان برصاص وصواريخ العدو، صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم طولكرم، وبلدة بيت عينون قرب الخليل
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مسؤول حمساوي يكشف موعد تدخل حزب الله جدياً في الحرب
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