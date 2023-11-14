مسؤول حمساوي يكشف موعد تدخل حزب الله جدياً في الحرب

كشف ممثل حركة “حماس” في بيروت، أحمد عبدالهادي، الإثنين، عن الخطوة التي سيعتبرها “حزب الله” اللبناني تجاوزا من قبل إسرائيل للخط الأحمر؛ الأمر الذي سوف يستدعي في حينها تدخلا كاملا من قبله في الحرب المتواصلة بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

ونقلت شبكة “سي بي إن نيوز” الأمريكية عن عبدالهادي قوله إن “الخط الأحمر بالنسبة لحزب الله هو إقدام إسرائيل على إلحاق تدمير كامل بحق المقاومة في غزة”.

واعتبر المسؤول أن الوقت الحالي ليس بالوقت المناسب من أجل تدخل حزب الله اللبناني بشكل كامل ضد إسرائيل عبر الحدود بين الجانبين.

وفي عدة مقابلات، رفض العديد من مسؤولي حزب الله تسمية الخط الأحمر الذي يستدعي انخراطهم في الحرب، مؤكدين مراراً وتكراراً أن الحزب سيبني دوره على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة وعلى حدودها مع لبنان.

وبمقابلة أجراها مع شبكة “سي إن بي سي نيوز” الأمريكية، الأسبوع الماضي، قال الرجل الثاني في حزب الله، نعيم قاسم، إنه حتى الآن، كان المقصود من ضربات الحزب على إسرائيل أن تكون بمثابة رادع “من أجل تخفيف الضغط على غزة”.