الى مزبلة التاريخ.. وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود يناقشون الإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو، عبر تصويت بحجب الثقة

كتائب القسام تدمر للعدو 17 آلية وتُجهز على 9 جنود صهاينة، اليوم الثلاثاء، من مسافة صفر في محاور القتال بقطاع غزة
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