مجزرة بالضفة.. استشهاد 8 شبان برصاص وصواريخ العدو، صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم طولكرم، وبلدة بيت عينون قرب الخليل
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جرينتش+2 02:42
المارد الفلسطيني يخرج من القمقم الاسرائيلي، ولكن من هو العدو الحقيقي للفلسطينيين؟؟
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