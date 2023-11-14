العدو يكشف عن قتلى جدد بصاروخ مضاد للدروع شمال غزة

غزة – أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، اثنان منها جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع، خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

ووفقا لأحدث بيانات الجيش الإسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام عبرية فإن القتيلين هما: الرائد (احتياط) راز أبو العافية مرشفون 27 عاما، مقاتل في الكتيبة 6863 لواء النقب (12)، والرقيب روي ماروم 21 عاما، من رعنانا، قائد صف في الكتيبة 906 بصلاح، خدم كمقاتل في دورية هروب.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن فجر الإثنين، مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة يوم أمس الاول الأحد، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 47 منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة.