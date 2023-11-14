الامن العربي – الاسرائيلي المشترك !!!

تتساءل الأجيال العربية الغاضبة والمصدومة عن أسباب كل هذا الصمت والتواطؤ العربى الرسمى على حرب الابادة التى ترتكبها (اسرائيل) لاهالينا فى فلسطين.

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· حين ترسل الولايات المتحدة حاملتى طائرات وغواصة نووية وقوات الى المنطقة لدعم وحماية (اسرائيل) فى جرائم الابادة والتهجير.

· وحين تكون القواعد العسكرية الامريكية مبذورة فى السعودية والخليج والاردن والعراق، والتسهيلات اللوجستية لقواتها فى قناة السويس والممرات المائية والمجالات الجوية العربية.

· وحين تحتكر الولايات المتحدة تسليح كل الجيوش العربية، مع اشتراط الا توجه هذه الاسلحة الى (اسرائيل).

· وحين ترسل كل جيوشنا العربية ضباطها للتدريب فى كليات الحرب الامريكية.

· وحين يقول ترامب عن السعودية وامارات الخليج انها محميات امريكية ستسقط خلال اسبوع ان رفعت امريكا الحماية عنها، أو حين قال انه لولا السعودية لرحلت (اسرائيل).

· وحين يصرح كل الرؤساء والسياسيين والعسكريين الامريكيين فى كل مناسبة بان السلام المصرى الاسرائيلى هو اساس الاستقرار فى الشرق الاوسط.

· وحين لا يجرؤ اى حاكم عربى على الدفاع عن حق المقاومة الفلسطينية فى الدفاع عن ارضها المحتلة، وحين يبدأون تصريحاتهم فى حضرة المسئولين الامريكان والاوروبيين بادانة ما فعلته حماس فى 7 أكتوبر.

· وحين يستمرون فى فرض الحصار على غزة وفى استئذان (اسرائيل) قبل فتح معبر رفح وفى ارسال اى مساعدات انسانية.

· وحين يمنعون عنهم السلاح ويردمون الانفاق ويهجرون الاهالى ويهدمون المنازل ويخلون الحدود وينشئون المناطق العازلة.

· وحين ينخرطون جميعا فى التنسيق الامنى مع (اسرائيل) وفى التحالف الامنى والعسكرى مع الولايات المتحدة.

· وحين يشاركون فى تدريبات عسكرية مشتركة مع (اسرائيل) تحت قيادة الولايات المتحدة.

· وحين يتعرض أنصار فلسطين ومناهضى (اسرائيل) للحصار والحظر من السلطات العربية واجهزتها الامنية

· وغيره الكثير.

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فاننا نكون امام منظومة امنية عربية/اسرائيلة مشتركة قامت الولايات المتحدة بتأسيسها فى العقود الماضية وتوزيع ادوارها لحماية مصالحها وحلفائها فى المنطقة.

وبالتالى سيكون امن هذه الانظمة العربية هو جزء لا يتجزأ من أمن (اسرائيل).

هذه هى الحقيقة القاسية التى يعلمها الجميع، والتى آن الأاوان ان تصل الى هذه الأجيال العربية الغاضبة والمصدومة، لكى تحزم أمرها وتحتار طريقها.

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القاهرة فى 14 نوفمبر 2023

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