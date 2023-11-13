الإدارة الأمريكية تحذّر إسرائيل من خطورة استفزاز حزب الله وتفاقم التوترات على الحدود، مما قد يقود إلى حرب إقليمية
أهم العناوين
جرينتش+2 02:24
منتهى الذل.. نتنياهو يقبع تحت حماية خصمه اللدود غانتس الذي يرفض اطاحته من رئاسة الحكومة في الوقت الحالي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني