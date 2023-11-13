المخابرات الروسية تفضح موقف أمريكا، خلف الأبواب المغلقة، في حث القادة الصهاينة للإسراع في عمليتهم العسكرية بغزة

سبوتنيك عربي

أعلنت المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن أمريكا تقنع إسرائيل، “خلف الأبواب المغلقة”، إلى الإسراع في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، حتى لا تنعكس سلبا على الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن.

وجاء في تصريح المكتب الإعلامي للمخابرات الخارجية الروسية: “الحقيقة تكمن بأنه خلف الأبواب المغلقة، يتكلم الأمريكيون مع القادة الإسرائيليين بكلام مختلف، يحثون الإسرائيليين على الإسراع بالعملية وتفادي إطالتها لما له من تأثير على حملة جو بايدن، الانتخابية”.

وأفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن أمريكا على الرغم من علمها بأن عملية تدمير “حماس” يمكن أن تؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين في غزة، حشدت دعم قادة بريطانيا وألمانيا، لتنفيذ هذا الهدف.

وأضاف البيان: “واشنطن تدرك أن عملية تدمير “حماس”، قد تؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، ولتحقيق هذا المسعى المنافق، حشد فريق بايدن دعم قادة إنكلترا وألمانيا، ليعرقلوا بجهود مشتركة المبادرات، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة”.

ووفقًا للاستخبارات الخارجية الروسية، يعتقد البيت الأبيض أن هذا الأمر “مقبول تمامًا”، ولن يؤدي إلى حرمان تل أبيب من دعم واشنطن.

وأشار البيان إلى أن “الأهم هو استكمال العمليات العسكرية، في أسرع وقت ممكن”.