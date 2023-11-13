العدو يوقف عمل شبكة الميادين الإعلامية في فلسطين المحتلة

صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي “الكابينت”، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، على إيقاف عمل شبكة الميادين الإعلامية في فلسطين.

وبحسب بيان مشترك لوزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، فإن هذا الاقتراح المقدم من وزير الإعلام الإسرائيلي يأتي بسبب أن الميادين تضر بـ”أمن إسرائيل”.

وقد برر البيان القرار، بأن “لوزير الاتصالات في هذه الحالة المذكورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث، ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث”، وذلك وفقا لـ “أنظمة الطوارئ” لدى الكيان وحكومته.

ولفت البيان الإسرائيلي إلى أنّ هذه التعليمات والإجراءات ضد الميادين كان منصوصاً عليها في العام 2018.

من جهته، صرّح غالانت، عقب صدور البيان، أنّ الاحتلال الإسرائيلي “لن يسمح بالدعاية الخطرة التي تبثها قناة الميادين”.

وأشار موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي أنّ حكومة الاحتلال ستغلق مكتب الميادين في الضفة الغربية، وستصادر المعدات الخاصة بالمراسلين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابقٍ، بأنّ وزير اتصالات الاحتلال دفع نحو إغلاق شبكة الميادين وقنوات أخرى، في فلسطين المحتلّة.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أنّ مجلس الوزراء الأمني للاحتلال (الكابينت) وافق على قواعد تسمح لحكومة الاحتلال بإغلاق محطات بث أجنبية، بسبب تهديدها بـ”الأمن القومي” الإسرائيلي.