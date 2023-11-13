المخابرات الروسية تفضح موقف أمريكا، خلف الأبواب المغلقة، في حث القادة الصهاينة للإسراع في عمليتهم العسكرية بغزة
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جرينتش+2 12:58
أبو عبيدة: مجاهدو القسام دمروا 20 آلية خلال الـ48 ساعة للعدو الذي ما زال يماطل في قضية تبادل المحتجزين والأسرى
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