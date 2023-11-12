مأساة.. مستشفى الشفاء يتحول الى ساحة حرب، وأكوام الجثث المكدسة أمامه لا تجد مَن يدفنها ولا قبوراً تتسع لها
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جرينتش+2 12:49
في ظلال طوفان الأقصى.. تعثرٌ عسكري بالميدان وتخبطٌ سياسي في الكيان
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