حزب العمل الإسلامي يدين حملة الاعتقالات بحق الناشطين المناصرين لغزة

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي حملة الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق عدد من شباب الحزب وعدد من الناشطين على خلفية حراكهم في الفعاليات الشعبية التي تنطلق في معظم محافظات المملكة انتصاراً للشعب الفلسطيني وبما يشكل سنداً للموقف الرسمي الأردني في وجه العدوان الصهيوني المجرم ضد قطاع غزة.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه امس السبت، إن ما يجري من إعتقالات تعسفية بحق الناشطين الشباب يمثل اعتداءاً صارخاً على الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، ويتناقض مع الموقف الرسمي الأردني الذي يؤكد على حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن مشاعرهم الوطنية وغضبهم تجاه ما يحدث في قطاع غزة.

وندد الحزب بهذه الاعتقالات التي تأتي في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه إلى الحاجة لانسجام الموقف الرسمي مع الشعبي في مواجهة الخطر الصهيوني ونصرة الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة وجرائم حرب وسط صمت دولي فاضح.

ودعا الحزب الحكومة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي المندد بالعدوان على الشعب الفلسطيني، ووقف العقلية الأمنية في التعامل مع الشباب الأردني وحراكه الذي يمثل انتصارًا للأردن، كما هو إنتصار لفلسطين في وجه مخططات الاحتلال الصهيوني المجرم.