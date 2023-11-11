آليات العدو تحاصر مجمع الشفاء الطبي بغزة وتقصفه بشكل مباشر، ومدير المجمع يعلن: "ساعات فقط تفصلنا عن الموت"
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وول ستريت جورنال: مخابرات أميركا تشكك بقدرة إسرائيل على استئصال حماس.. المونيتور: حماس لا تزال تحتفظ بأغلب قوتها
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