وول ستريت جورنال: مخابرات أميركا تشكك بقدرة إسرائيل على استئصال حماس.. المونيتور: حماس لا تزال تحتفظ بأغلب قوتها

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن مجتمع الاستخبارات الأميركي يشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها العسكري المعلن والمتمثل بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف المصدر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يمكن أن تلحق ضررا بحماس وبنيتها التحتية لكنها لن تستطيع القضاء على أيديولوجية حماس.

وأكد مسؤول في الكونغرس للصحيفة أن الهدف الأكثر واقعية هو شراء إسرائيل الأمن لسنوات لكن ليس إلى الأبد، دون مزيد من التفاصيل.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن قادة حماس ربما يحافظون على نواة قواتهم رغم الهجمات المكثفة.

وأضاف ضابط إسرائيلي أن المراحل الأكثر تعقيدا من الحرب ربما لم تبدأ بعد، فكلما توغل الجيش الإسرائيلي أكثر أصبحت المعركة أصعب.

المونيتور: حماس لا تزال تحتفظ بمعظم قوتها

ومن جانبه، قال موقع المونيتور الإلكتروني إنه رغم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن القادة الإسرائيليين يعترفون بأن حركة (حماس) ما زالت بعيدة عن نقطة الانهيار على الرغم من تدمير البنية التحتية في شمال القطاع.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع للمونيتور -طلب عدم الكشف عن هويته- إن الحركة ما زالت تحتفظ بمعظم قوتها.

وأضاف أن مقاتلي الحركة يختبئون تحت الأرض وبإمكانهم التنقل بين جنوب القطاع وشماله من خلال شبكة الأنفاق الواسعة التي حفرتها حماس تحت غزة.

وقال الضابط الإسرائيلي إن هيكل القيادة التابع لحماس هو الذي تحمل العبء الأكبر من الأضرار حتى الآن، في حين لم يصب معظم مقاتلي الحركة الذين يقدر عددهم بـ20 ألفا.

ويرى الخبراء العسكريون أن القضاء على حماس ليس أمرا سهلا من الناحية العسكرية، لأن فصائل المقاومة لا تزال قادرة على القتال، وقد يتطلب الأمر أشهرا وربما حتى سنوات حسب بعض المحللين.

محلل عسكري إسرائيلي: “حماس” بعيدة عن الانهيار

وعلى هذا الصعيد، اعتبر المحلل العسكري الإسرائيلي البارز عاموس هارئيل، امس الجمعة، أن حركة “حماس” في قطاع غزة بعيدة كل البعد عن الاستسلام والانهيار ، رغم الضربات الإسرائيلية غير المسبوقة.

كلام هارئيل جاء في مقال نشره في صحيفة “هآرتس” العبرية، قبيل دخول المعارك البرية داخل غزة أسبوعها الثالث.

وبحسب هارئيل: “دخلت إسرائيل الحرب وهي تعاني من عجز رهيب، نتيجة لفشل مروّع في مجال الاستخبارات والتأهّب في 7 أكتوبر/تشرين أول”.

وأضاف: “بحلول الوقت الذي تعافت فيه القوات الإسرائيلية وبدأت القتال بفعالية، كان نحو 1200 إسرائيلي قد قُتلوا بالفعل واختُطف نحو 240 آخرين”.

وتابع: “ومنذ ذلك الحين، أصبح كل ما تم القيام به وما سيجري القيام به أشبه بمحاولة يائسة لملاحقة عدو أشعل النار بالفعل ويتقدم بسرعة”.

ولفت إلى أنه “من الناحية العملية، انتظرت إسرائيل نحو 3 أسابيع قبل إرسال قوات برية إلى قطاع غزة، بسبب قيود مختلفة”.

وقال: “سيكون مساء يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمثابة مرور أسبوعين على بدء الهجوم البري، أرسل الجيش الإسرائيلي 3 فرق عسكرية إلى شمال قطاع غزة وطلب من المدنيين الفلسطينيين هناك مغادرة منازلهم والتوجّه إلى جنوب غزة”.

وأضاف: “أصبحت الهجمات الجوية الضخمة في الأسابيع الأولى أكثر شراسة منذ اللحظة التي تم فيها استدعاء القوات الجوية لتقديم دعم وثيق للقوات البرية، وكان التقدم منذ ذلك الحين بطيئًا ومدمّرًا، باستخدام أسلوب التقطيع (الفصل بين المناطق)”.

وتابع: “تطلق قوات المدرعات والمشاة نيرانًا كثيفة للغاية في مواجهة كل مظاهر المقاومة، ويبدو أن هذا هو السبب الرئيسي وراء قرار حماس، في كثير من الحالات، بالبقاء في الأنفاق وتجنب الصدام العسكري المباشر”.

وكشف هارئيل النقاب عن أن “الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر عندما تقوم حماس بقنص القوات التي تدخل في وضع ثابت، أو عندما تهاجم منشآت أكثر أهمية بالنسبة لحماس، والتي تجري حولها جهود دفاعية أكثر كثافة”.

ورأى أن الصعوبات الأساسية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي هناك هي “شبكة متشعبة للغاية من الأنفاق تحت الأرض، والعديد من المباني الشاهقة فوق الأرض، رغم تدمير جزء كبير منها في الهجمات الإسرائيلية”.

وقال إن “النصر في الحرب يتحقق عندما يتوقف أحد الأطراف عن العمل، سواء في شكل استسلام تام أو بسبب انهيار أنظمته، وتبدو حماس بعيدة كل البعد عن ذلك في الوقت الراهن”.

وأردف: “تضررت وظائفها (حماس) في شمال قطاع غزة بشدة، ولكن الاستسلام ليس في الأفق”.

وفيما ذكر أن “الهدف الأول للحرب، كما هو موضح للجيش الإسرائيلي تدمير القدرة العسكرية لحماس والبنية التحتية الحاكمة”، إلا أنه استدرك: “لكن حتى الأهداف الرسمية هي طموحات”.

وأضاف: “سمعنا بالفعل ما يكفي عن إضعاف حماس وردعها من الحكومة ومن الجيش الإسرائيلي، وبعد العمليات الأصغر حجمًا السابقة في غزة، لن يشتري أحد تلك السلع المستعملة (الوعود التي لا تنفذ) مرة أخرى”.