الأسد: السلام الفاشل مع العدو نتيجته ازدياد عدوانيته والمزيد من الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية
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جرينتش+2 10:19
في ظلال طوفان الأقصى.. ليلة قصف المستشفيات والزحف على مجمع الشفاء
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