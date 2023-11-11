استهداف قاعدة للقوات الأميركية في العراق بطائرة مسيرة مسلحة

قال مصدران أمنيان، اليوم السبت، إن قاعدة الحرير الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية في أربيل بإقليم كردستان تم استهدافها بطائرة مسيرة مسلحة.

وأضاف المصدران لرويترز أن الهجوم تسبب في تضرر البنية التحتية.

وتكثفت الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي المشاركة في مواجهة تنظيم في العراق وسوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، إثر هجوم غير مسبوق للحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وجرى إحصاء ما لا يقل عن 40 هجوما بطائرات بدون طيار أو بصواريخ، تم إحباط معظمها، وفقا لتقرير محدث لمسؤول أميركي. وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 45 أميركيا، بحسب فرانس برس.

وتتهم الولايات المتحدة الجماعات المدعومة من إيران بالمسؤولية عن الهجمات وتقول إن المسؤولية النهائية تقع على طهران، التي تنفي ذلك قائلة إن الجماعات الضالعة في الهجمات تفعل ذلك من تلقاء نفسها.

وقالت فصائل مدعومة من إيران في العراق علانية إن الأصول الأميركية سيتم استهدافها طالما أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في حربها على غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة، امس الاول الخميس، أن الجيش الأميركي قصف أهدافا في سوريا لتدمير أسلحة وردع الجماعات الانفصالية المدعومة من إيران عن استهداف الجنود الأميركيين في المنطقة.