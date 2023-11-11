أبو عبيدة: وثقنا تدمير 160 آلية عسكرية للعدو منذ بدء العدوان البري، 25 منها خلال الـ48 ساعة الماضية

غزة – قال الناطق باسم كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، وثقنا “تدمير 160 آلية عسكرية تابعة للاحتلال تدميرا كليا أو جزئيا، منذ بدء العدوان البري، 25 منها خلال 48 ساعة الماضية”.

وأضاف، في كلمة صوتية له، بثتها قناة /الجزيرة/ الفضائية مساء اليوم السبت، أن “الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل”.

وأكد أن “المقاومين يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته، وعلى الرغم من أن المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة”.

ونوه إلى أن “المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب، لأن الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية”.

ولليوم السادس والثلاثين على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي بمساندة الولايات المتحدة ومرتزقة، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته منازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوسهم، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11.100 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.