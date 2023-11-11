الأسد: السلام الفاشل مع العدو نتيجته ازدياد عدوانيته والمزيد من الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية
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جرينتش+2 08:16
أبو عبيدة: وثقنا تدمير 160 آلية عسكرية للعدو منذ بدء العدوان البري، 25 منها خلال الـ48 ساعة الماضية
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