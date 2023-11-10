يديعوت أحرونوت: 100 إصابة خطيرة بين الجنود منذ الحرب البرية بغزة

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الجمعة إن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.

وأضافت: أصيب نحو 250 جنديًا خلال العملية البرية؛ أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة أو بحاجة ماسة للإخلاء، مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران، أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات.

وفي وقت سابق سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب جلعاد روزنبليت 21 عامًا مسعفًا قتاليًا في الكتيبة 52، خلال عملية عسكرية شمالي القطاع.

وتدخل الحرب الإسرائيلية الفلسطينية يومها الـ 35 منذ إعلان حركة المقاومة الفلسطينية حماس عملية طوفان الأقصى ضد الجانب الإسرائيلي.

ومن ذلك الوقت لم يتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف القطاع بما فيه من منازل سكنية ومستشفيات ومدارس.

ومنذ أسبوعين تحاول إسرائيل اجتياح غزة بريًا في محاولة لم تكلل بالنجاح حتى الآن لتدمير أنفاق حركة المقاومة، وهو ماكبدها خسائر كبيرة داخل صفوفها.