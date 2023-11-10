جيش العدو يعلن اسقاط “هدف مشبوه” ليلة امس الخميس في منطقة وادي عربة الاردنية باستخدام منظومة باتريوت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الخميس، اعتراض “هدف مشبوه” في منطقة وادي عربة (جنوب) باستخدام منظومة باتريوت، وذلك عقب إعلان جماعة الحوثي اليمنية استهدافها إسرائيل بدفعة من الصواريخ الباليستية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت “هدفا مشبوها” في منطقة وادي العربة قبل أن يتمكن من دخول البلاد.

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت قد قالت إن “هدفا مشبوها” فوق الاردن تم اعتراضه قرب مدينة إيلات، مشيرة إلى أنه قد يكون طائرة مسيرة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخًا أطلق من اليمن نحو مدينة إيلات جنوبي البلاد، وفق الجيش.

كما أعلن قبل ذلك وقوع انفجار في ساحة مدرسة بمدينة إيلات جراء إطلاق طائرة من دون طيار، رجحت مصادر أمنية إطلاقها من اليمن أيضًا.

وفي وقت سابق الخميس أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف إسرائيل بدفعة من الصواريخ الباليستية، وقالت إنها أصابت أهدافا محددة.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع في بيان “أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة لكيان العدو الصهيوني جنوبي الأراضي المحتلة منها أهداف عسكرية في إيلات”.

وكانت جماعة الحوثي أكدت في أكثر من مناسبة إطلاقها طائرات مسيرة وصواريخ على أهداف إسرائيلية، ردا على العدوان على قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات