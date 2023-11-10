جيش العدو يعلن اسقاط "هدف مشبوه" ليلة امس الخميس في منطقة وادي عربة الاردنية باستخدام منظومة باتريوت
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جرينتش+2 11:28
جيش العدو يعلن اسقاط “هدف مشبوه” ليلة امس الخميس في منطقة وادي عربة الاردنية باستخدام منظومة باتريوت
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