مصر ترفض عرضاً أمريكياً لتولي إدارة الأمن بقطاع غزة مؤقتاً، لحين تولي سلطة عباس الأمور بعد هزيمة حماس الموهومة
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قمتان عربية وإسلامية في الرياض لتهدئة غضب الشعوب وإسكاتها
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