رئيسا الموساد و”سي آي إيه” يلتقيان رئيس وزراء قطر لبحث إطلاق سراح الأسرى

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن اجتماعا ثلاثيا عقد في العاصمة القطرية الدوحة بين رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديدي بارنيع ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع يأتي لدفع التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة، ووقف إطلاق النار.

وقال مسؤول مطلع على المفاوضات إن الاجتماع في قطر عقد من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة للصفقة وكيفية تنفيذها.

وأضاف أن المجتمعين بحثوا خلال اللقاء إمكانية إدخال الوقود إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

ولم تؤكد قطر أو تنف حقيقة عقد الاجتماع المذكور، لكن الدوحة تقود منذ أيام جهودا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ومساء أمس الأربعاء، قالت القناة “13” الإسرائيلية، إن تل أبيب تدرس إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل صفقة تبادل واسعة، يتم بموجبها الإفراج عن عدد كبير من “المختطفين” في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مسؤوليين سياسيين في إسرائيل، قالت إنهم مطّلعين على سير الأمور، إن إسرائيل “مستعدة وراغبة في بحث إطلاق سراح سجناء أمنيين مقابل صفقة كبيرة وواسعة تشمل إطلاق سراح العديد من المختطفين”.

وتابعت القناة: “لا نتحدث عن تلك الصفقات الصغيرة – ولكن فقط عن صفقة كبيرة وواسعة، وبالطبع يجب أن تصل مثل هذه الصفقة إلى الجلسة العامة للحكومة الإسرائيلية في الوقت المناسب”.

وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “نود أن نضع جانبًا كل أنواع الشائعات الفارغة التي نسمعها من جميع الأنواع، ونكرر شيئًا واحدًا واضحًا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا. كل شيء آخر لا معنى له”.

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