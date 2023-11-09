فيما يُقارب مجازر غزة.. 10 شهداء و20 إصابة بينها خطيرة، في عدوان صهيوني متواصل، اليوم الخميس، على جنين ومخيمها
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جرينتش+2 07:24
رئيسا الموساد و”سي آي إيه” يلتقيان رئيس وزراء قطر لبحث إطلاق سراح الأسرى
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