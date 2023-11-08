نقابة المهندسين: مرحلة إنتقالية قبل إنهاء أزمة الرواتب التقاعدية

أكد نائب نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس فوزي مسعد، أن إقرار مجلس الوزراء للنظام المعدل لنظام التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين، يعلن بدء مرحلة إنهاء أزمة الرواتب التقاعدية للمهندسين الأردنيين.

وقال مسعد إن أزمة الرواتب لن تنتهي دفعة واحدة وإنما ستمر بمرحلة انتقالية يصل خلالها الصندوق إلى إلزامية الاشتراك لاعضاء النقابة وفق ما جاء في النظام.

وأضاف، أن أوضاع رواتب المتقاعدين ستتحسن تدريجيا، “إلى أن تعود الأمور لطبيعتها وأفضل بإذن الله”.

وأوضح أن صندوق التقاعد عليه التزامات للمشتركين، إذ التزم بتسديد الالتزامات الشهري في أول شهرين من العام الحالي فقط، مؤكدا جاهزية النقابة من حيث البنية التحتية لتطبيق النظام الجديد، وآلية تسديد الاشتراكات الالزامية للاعضاء كافة.

وبين أن الصندوق سيبدأ من حيث انتهى فيه الأمر العام الماضي إذ بلغت موجوداته 2.2 مليون دينار، مشيرا إلى أن تطبيق إلزامية الاشتراك تحتاج إلى وقت.