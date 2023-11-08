وزير سعودي: عملية التطبيع مع إسرائيل ما زالت مطروحة، "ولا نفكر باستخدام سلاح النفط لوقف إطلاق النار في غزة"
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جرينتش+2 04:23
كتائب القسام تواصل استنزاف قوات العدو وتدمر لها، اليوم الاربعاء، 7 دبابات وناقلة جند بقذائف “الياسين 105”
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