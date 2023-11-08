أبو عبيدة: دمرنا منذ بدء العدوان البري 136 آلية عسكرية للعدو وإخراجها عن الخدمة، ولا حل لملف الأسرى إلا بالتبادل/ فيديو
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تيسير خالد يدعو القيادات الفلسطينية والعربية لتكريم غوتيريش
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