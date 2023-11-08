العدو يعترف اليوم بمقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين باشتباكات غزة

اعترفت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة جنود صهاينة وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة خلال اشتباكات في قطاع غزة.

ففي هذا المساء، اعترف الناطق باسم جيش الاحتلال بمقتل جندي من الكتيبة 931 وإصابة 4 بجروح خطيرة في المعارك بغزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الاحتلال مقتل ضابطين صهيونيين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، ما يرفع عدد قتلى الاحتلال المعلن عنهم رسميا في اشتباكات غزة إلى 34 منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع إجمالي عدد القتلى من ضباطه وجنوده إلى 351 إضافة إلى 59 شرطيا و10 من جهاز الشاباك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

واعترفت قوات الاحتلال الصهيوني -مساء الثلاثاء- بارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 7262 مصابا، منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان: “بلغ عدد الجرحى الذين مكثوا في المستشفيات منذ بداية الحرب 7262 إسرائيليا”.

وأشارت إلى أن “عدد الجرحى الذين يمكثون في المستشفيات الآن هو 342، بينهم 51 بحالة خطيرة، و152 منهم في أقسام إعادة التأهيل”.