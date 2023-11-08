ارتفاع عدد قتلاه الى 349.. جيش العدو يعترف، اليوم الاربعاء، بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بنيران المقاومة في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقتل جندي إسرائيلي في المعارك الدائرة بين المقاومة وجيش الاحتلال في شمال غزة .

وقال الجيش : إن الجندي القتيل وهو يحمل رتبة رقيب أول، يدعى يعقوب عزيري من اللواء 401 مدرع، قتل أثناء القتال مع مقاتلي “حماس” في شمال قطاع غزة.

وتابع الجيش في البيان: “بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من لواء “جولاني” وجنديان من لواء “الفرسان” بجروح خطيرة في المعركة، في شمال القطاع، مساء البارحة”

وبالتفصيل، أشارت القناة /السابعة/ العبرية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من الكتيبة 13، لواء جولاني، وجندي من الكتيبة (601)، اللواء (401)، وجندي من الكتيبة (890)، لواء المظليين، بجروح خطيرة الليلة الماضية خلال القتال في شمال قطاع غزة.

وبالجندي الجديد، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم رسميا في اشتباكات غزة إلى 33 منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقد أعلن جيش الاحتلال ارتفاع إجمالي عدد القتلى من ضباطه وجنوده إلى 349، إضافة إلى 59 شرطيا و10 من جهاز الشاباك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

واعترفت قوات الاحتلال الصهيوني -مساء امس الثلاثاء- بارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 7262 مصابا، منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان: “بلغ عدد الجرحى الذين مكثوا في المستشفيات منذ بداية الحرب 7262 إسرائيليا”.

وأشارت إلى أن “عدد الجرحى الذين يمكثون في المستشفيات الآن هو 342، بينهم 51 بحالة خطيرة، و152 منهم في أقسام إعادة التأهيل”.