وزارة الخارجية: إجلاء 209 أردنيين من غزة إلى مصر من أصل 569

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، أنها أجلت 209 مواطنين أردنيين من قطاع غزة إلى مصر، عبر معبر رفح البري من أصل 569 شخصاً مسجلا على قوائم الوزارة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، إن وزارة الخارجية تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، لإجلائهم بأسرع وقت ممكن.

القضاة قال إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة 569 شخصاً، تم إجلاء 209 منهم إلى القاهرة من خلال معبر رفح، وتم نقل 53 منهم إلى المملكة من خلال طائرة الإجلاء التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي أرسلتها المملكة إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، الأسبوع الماضي، حاملة على متنها مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأكد أن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة لا يزال متواجداً في الجانب المصري من معبر رفح، لتنسيق دخول المواطنين الأردنيين من قطاع غزة إلى مصر، وتأمين ما يلزمهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، ليصار نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.