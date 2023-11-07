استشهاد صحفيين من وكالة وفا واذاعة الأقصى في غزة

غزة – استُشهد الصحفي في وكالة “وفا” محمد أبو حصيرة، فيما أصيب الصحفي محمد حمودة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزليهما في مدينة غزة.

فقد ارتقى الزميل أبو حصيرة في قصف إسرائيلي استهدف منزله الكائن قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده، و42 من عائلته، من بينهم أبناؤه، وإخوانه.

كما أصيب الزميل محمد حمودة، قبل أيام، بقصف منزله، بالإضافة إلى إصابة عدد من أفراد عائلته، بينهم زوجته التي فقدت عينها اليسرى، وابنه البكر أحمد (22 عاما)، الذي بُترت ساقه.

وأعلن مكتب غزة الإعلامي، عن استشهاد الصحفي العامل بإذاعة الأقصى، يحيى أبو منيعة، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 48 منذ بداية العدوان على قطاع غزة.