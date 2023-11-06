أبو عبيدة: دمرنا 27 آلية عسكرية للاحتلال خلال 48 ساعة

غزة – قدس برس

قال الناطق باسم كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”،أبو عبيدة، اليوم الإثنين، إن “مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير 27 آلية عسكرية تابعة للاحتلال، خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليا أو جزئيا.

وأضاف أنه “جرى أيضا قصف قوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون، ووقعت اشتباكات مباشرة مع العدو”.

يأتي ذلك في وقت استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على معظم مناطق قطاع غزة.

ولليوم الـ31 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال بالتعاون مع الولايات المتحدة ومرتزقة عدوانها على قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 10022 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، 70% منهم من النساء والأطفال.