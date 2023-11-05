فلسطين وعقود من الغدر العربى

· مرة أخرى يولى الفلسطينيون وجوههم شطر الأشقاء العرب فى انتظار الحماية والانقاذ أو أى شكل من أشكال الدعم والمساندة والاغاثة فى مواجهة جرائم القتل والابادة التى ترتكبها (اسرائيل)، ولكن بلا طائل او نتيجة حتى الآن.

· ولقد اعتادوا على هذا الغدر العربى الرسمى على امتداد عقود طويلة.

· فلقد انتظر ٨٠٠ ألف لاجئ فلسطينى تم طردهم وتهجيرهم قسريا عام ١٩٤٨، وعد الدول العربية إليهم بتطهير الارض من العصابات الصهيونية وإعادتهم الى ديارهم مرة اخرى خلال شهور قليلة، فلم يعودوا رغم مرور 75 عاما بل وصل عددهم اليوم الى 5.5 مليون لاجئ.

· فانتظروا ان يتحرر العرب من الاستعمار فى الخمسينات والستينات وان يحققوا الوحدة ويعدوا العدة لتحرير فلسطين، فوقع عدوان ونكسة ١٩٦٧ وتم تأجيل هدف تحرير فلسطين الى ما بعد ازالة آثار العدوان.

· فانتظرونا سنوات طويلة حتى نزيل هذه الآثار، فلم نستطع ازالتها حتى اليوم.

· وانتظروا الفرج بعد حرب ١٩٧٣ التى أسقطت أسطورة جيش (اسرائيل) الذى لا يقهر، فإذا بمصر تنسحب من الصراع وتصالح العدو الصهيونى وتعترف بشرعيته الباطلة، وتلحقها الأردن ثم الامارات والبحرين والمغرب والبقية فى الطريق.

· وحين كان الفلسطينيون يحاولون بناء قوتهم الذاتية والاستقلال بمقاومتهم والاشتباك مع العدو، كانوا يتلقون الضربة تلو الاخرى من الأنظمة العربية كما حدث فى ايلول الأسود بالأردن عام ١٩٧٠ وفى تل الزعتر بلبنان ١٩٧٦، ثم فى الصمت والتواطؤ العربى مع الاجتياح الاسرائيلى للبنان وطرد المقاومة 1982.

· فنظر الفلسطينيون الى الشعوب العربية لعلها تغضب وتثور وتصحح الأوضاع وتسقط المعاهدات وتقطع العلاقات، فوجدوها بالفعل غاضبة وراغبة وداعمة ولكنها مكبلة بالتبعية والاستبداد والفقر ومحظور عليها مواجهة (اسرائيل) أو دعم فلسطين.

· فلما قامت الثورات العربية انتظر الفلسطينيون مجددا ان تتحرر الشعوب العربية من التبعية والاستبداد وتصنع الحرية وتبنى دولها الحديثة المستقلة القادرة على العودة لدعم القضية الفلسطينية، ففوجئوا باختفاء فلسطين من برامج وأجندات الجميع، خوفا من استفزاز الأمريكان ومجتمعهم الدولى.

· كما انتظر الفلسطينيون طويلا ان نكسر الحصار الاسرائيلى القاتل لغزة المستمر منذ 2007، فإذا بهم يكتشفون ان غالبية الدول العربية تشارك فيه.

· وحين توقعوا أن تنطلق انتفاضة عربية اسلامية كبرى فى مواجهة الاقتحامات اليهودية اليومية للمسجد الاقصى ومخططات تقسيمه زمانيا، فوجئوا بتطبيع دول عربية جديدة مع الاحتلال بدلا من تجميد المطبعين الاوائل للعلاقات والمعاهدات.

· وحين خذلتهم الإخوة والعروبة ووحدة الأمة والعقيدة والمصير، يلجأون اليوم الى مخاطبة إنسانيتنا لعلها تسعفهم ولو قليلا فى مواجهة ما يتعرضون له من حرب ابادة قصفا وتعطيشا وتجويعا.

فلسطين تنزف، فهل نلبى نداءها ام سنغدر بها مجددا؟

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القاهرة فى 5 نوفمبر 2023

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