جيش العدو يعلن مقتل جندي بمعارك شمال غزة، والحصيلة 30 قتيلاً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى إلى 30 جنديا، منذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، عن مقتل الجندي، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

فيما أفاد موقع “واينت”، بأن الجندي القتيل هو الرقيب يوناتان ميمون من دورية “ناحال” (20 عاما) من أوفيكيم، وسقط الليلة الماضية في معركة شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 346.

ولفت هاجاري، إلى إصابة جنديين اثنين بجروح خطرة في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة.

وأوضح أن “مقاتلًا في دورية تابعة للواء ناهال، وضابط مدرعات في الاحتياط، أصيبا بجروح خطيرة خلال المعارك البرية في قطاع غزة”.

يأتي ذلك في وقت قالت كتائب “القسام” إن مقاتلين لها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات إسرائيلية شمال غرب غزة صباح الأحد والليلة الماضية.

وأضافت “الكتائب”، في بيان أن مقاتليها قتلوا “عدداً من الجنود الإسرائيليين من مسافةٍ قريبةٍ”، وأنهم دمروا دبابة إسرائيلية خلال الاشتباكات.

وأفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات، منذ فجر اليوم الأحد، بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة.

والسبت، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 4 جنود في قطاع غزة.

وقال إن 3 من الجنود يتبعون للواء جفعاتي، والرابع من وحدة شالداغ المختصة بجمع المعلومات.