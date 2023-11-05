تيسير خالد: عميحاي إلياهو ليس الوحيد الداعي لضرب غزة بقنبلة نووية

دعا القيادي الفلسطيني، تيسير خالد منظمات حقوق الانسان حول العالم الى التحرك والتنديد بدعوة وزير التراث الاسرائيلي عن حزب ” القوة اليهودية ، الذي يتزعمه ايتمار بن غفير ، وزير الأمن القومي الاسرائيلي ، استخدام السلاح النووي وإبادة اكثر من مليوني فلسطيني دفعة واحدة وهم الذين يتعرضون هذه الأيام لحرب ابادة بالتدريج ومسلسل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بواسطة آلة دمار وموت اسرائيلية صنعت في الولايات المتحدة الاميركية .

وأضاف ان عميحاي إلياهو ليس وحيدا في الدعوة الى تحويل قطاع غزة الى هيروشيما جديدة ، فقد سبق لكل من عضو الكنيست، تالي جوتليف وعضو الكنيست السابق موشيه فيجلين ، وهما من قادة حزب الليكود ، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو ، أن دعيا الى إبادة سكان قطاع غزة باستخدام السلاح النووي، في سابقة لم يجرؤ عليها أحد بعد الحرب العالمية الثانية واستخدام الولايات المتحدة الاميركية السلاح النووي ضد هيروشيما وناغازاكي في جريمة مروعة ما زالت تشكل علامة فارقة ومرعبة في تاريخ الحروب .

وأكد تيسير خالد أن مثل هذه المواقف ، التي يطلقها مسؤولون اسرائيليون ما كان لها ان تصدر لولا الأجواء الهيستيرية التي اطلقها بنيامين نتنياهو نفسه عندما استحضر في تسجيل مصور حروب الابادة ضد من أسماهم بعماليق العصر وهي حروب وهمية قادها يوشع بن نون في بداية الغزو الوهمي لبلاد كنعان ، الأمر الذي بات يتطلب من المجتمع الدولي التدخل دون تردد لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي بغطاء سياسي ودعم كامل من الادارة الأميركية بسجلها الحافل في جرائم الحرب وحروب الابادة .