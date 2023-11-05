تخصيص 5784 راتب تقاعد شيخوخة في 10 أشهر من هذا العام

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 5784 راتب تقاعد شيخوخة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة، كما في 31 تشرين الأول الماضي، إلى 97020 راتباً تقاعديا.

وأشارت المؤسسة إلى أن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن 180 اشتراكاً أي ما يعادل 15 سنة على أن يكون من ضمنها 84 اشتراكاً فعليا؛ أي 7 سنوات.

ويقصد بالاشتراك الفعلي الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل.

وبينت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح لمن لم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة خيارات عدة لاستكمال هذه المدة تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال المنشأة نفسها التي يعمل بها، أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى أو من خلال الاشتراك الاختياري.